Steam、ゲーム同時起動中人口がついに1,000万人到達 - 接続者数は3,200万人超え

Steamの統計情報を発信しているツイッターアカウント「SteamDB」は1月8日、Steamでゲームを起動している人口が1,000万人を超えたと明らかにした。ただオンラインになっているだけのプレイヤーも3,200万人を超えている。

Steamとは、PCゲーム向けの大手プラットフォーム。オンラインになっているだけのユーザーでも3,200万人を超えている上、ゲームを起動している人口が今回はじめて1,000万人を超過した点がトピック。そのタイミングで最もプレイヤーが多かったのはFPSゲーム『Counter-Strike: Global Offensive』で、次いで『Dota 2』『Goose Goose Duck』が続いていたという。

Steam has reached 10 million concurrent in-game players for the first time, as well as 32 million concurrently online users today.https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/rbRabSCLye