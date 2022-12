ソフトバンクは12月22日、音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」をおトクに利用できる「LINE MUSIC for SoftBank」の受付を2023年1月18日に開始すると発表した。

LINE MUSIC

「LINE MUSIC for SoftBank」は、ソフトバンク/Y!mobile/LINEMOの通信サービスの利用者に、音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」をおトクに提供するサービス。月額980円の「LINE MUSIC for SoftBank一般プラン」と月額480円の「LINE MUSIC for SoftBank学生プラン」が用意されており、それぞれ「LINE MUSIC 一般プラン」「LINE MUSIC 学生プラン」と同等のサービス内容となる。

月額料金は「LINE MUSIC for SoftBank」と「LINE MUSIC」で変わらないが、「LINE MUSIC for SoftBank」は初めて加入する際に月額料金が6カ月間無料となる。ただし、特典の適用を受けるには、指定のWebページから「LINE MUSIC for SoftBank」に加入することが必要。また、6カ月間無料の特典は、過去に「LINE MUSIC6カ月無料」のキャンペーンを利用したことがある場合は対象外となる。

さらに、ソフトバンクブランドのサービスのユーザーに対しては、無料期間の終了後に12カ月以上「LINE MUSIC」を継続して利用する場合、500円相当のPayPayポイントが付与される。以降も「LINE MUSIC」の利用を12カ月継続するごとにPayPayポイント500円相当が付与される。