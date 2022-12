2022年12月23日から12月24日にかけて、Riot Gamesが主催するイベント「Riot Games ONE」が横浜アリーナにて開催されます。本イベントは、オンラインとオフラインの統合イベント。11月から開催されているさまざまなオンラインイベントを経て、フィナーレとなる横浜アリーナでのオフラインイベントを迎えます。

オンラインイベントは、それぞれ並行して配信が行われてきたため、気になるけれど視聴が追いついていない人もいるのではないでしょうか。そこで、横浜アリーナでのオフラインイベントに向けて、「The k4sen」や「THE DEFIERS」、「Crazy Raccoon Cup Special」といった、注目しておきたい企画のここまでのストーリーや、筆者が見どころだと思っているポイントをまとめました。

「Riot Games ONE」は、タクティカルFPS『VALORANT』をメインタイトルとして開催されるイベント。ですが、そのなかで唯一『VALORANT』ではないタイトル『League of Legends』(以下、LoL)で開催される企画があります。それが「The k4sen」です。

「The k4sen」とは、「ZETA DIVISION」に所属するストリーマーのk4senさんが主催する、さまざまなゲームタイトルで行われるイベント大会のこと。「The k4sen」では、過去に2回の『LoL』大会が開催され、大きな盛り上がりを見せました。それが今回、『LoL』のオフラインイベントとして国内最大規模となる、横浜アリーナで行われます。

今回の「The k4sen」には、人気ストリーマーたちが夜な夜な『LoL』カスタムを行う、通称「夜更かしカスタム(夜更カス)」に集まるメンバーを中心に、招待された10名のプレイヤーが出場。「Team The k4sen」と「Team The SHAKA」の2チームに分かれて対戦します。

「The k4sen」の試合を観戦するうえで、知っておきたいポイントが1つあります。それは、横浜アリーナで行われる「The k4sen」はBo1、つまり1試合のみということです。

『LoL』はプロチーム同士の試合であっても、一方的な展開になれば、1試合が20分程度で終わってしまうことがあります。そのため、「横浜アリーナでの1試合を絶対にいい試合にしたい」というk4senさんの思いから、出場メンバーの担当レーンを入れ替えるなどして、度重なるチームのバランス調整が行われてきました。

12月9日にオンラインでの「The k4sen 前哨戦」が行われましたが、ここではチームバランスの偏りから「Team The SHAKA」が6連敗するという結果に。しかし、12月16日に再び行われた「The k4sen 真・前哨戦」では、チームバランスが改善され、見ごたえのある試合が繰り広げられました。

『LoL』のゲーム内容に詳しくなくとも、「The k4sen 前哨戦」や「The k4sen 真・前哨戦」の動画を見れば、k4senさんをはじめとする出場メンバーの、『LoL』への愛と横浜アリーナでの1戦にかける熱意が伝わるでしょう。さらに、「SmashlogTV」でのキャスター陣によるチーム紹介などをチェックしておくと、より試合を楽しむことができるはずです。

勝利したチームに贈られる賞品は発表されていませんが、k4senさんによれば、“今までの「The k4sen」では考えられないレベルの賞品”とのことです。横浜アリーナという大舞台で迎える1戦は、いったいどのような結果になるのか、見逃せません。

なお、「Team The k4sen」のコーチ枠には、元「DetonatioN FocusMe」のEvi選手がいます。Evi選手は先日、海外チーム「Team Heretics」のメンバーとして、ヨーロッパリーグにチャレンジすることを発表。それに伴い、スペイン・マドリードに滞在していました。

そのため、オフライン会場に登場するのか明確にはわかっていませんでしたが、本人のツイートから、マドリードでのブートキャンプを終えて、「The k4sen」にオフライン参加することが明らかになりました。これから海外チームで活動するEvi選手の姿を、日本のオフラインの場で見られるのは、貴重な機会といえるでしょう。

The 16 days boot camp in Madrid is almost over. It was a really fun and difficult 16 days...! Tomorrow I'll go back to Japan, take a little rest, and practice hard again!

マドリードでの16日間のブートキャンプが終わります。23日のThe k4senにもオフラインで参加させていただきます! pic.twitter.com/rjuzZf2Bwz