ケンコー・トキナーが、既存の交換レンズの外装を白に塗装した「ホワイトエディション」4製品を発表した。白で塗装した超望遠レンズのチームが製造に協力したという。いずれも受注販売となり、納期は受注から約3カ月。12月9日から注文を受け付ける。

ホワイトエディションを追加するのは「atx-i 100mm WE F2.8 FF Macro」「atx-i 11-16mm WE F2.8 CF」「atx-i 11-20mm WE F2.8 CF」「atx-m 11-18mm WE F2.8 E」の4製品。

atx-i 100mm WE F2.8 FF Macro

フルサイズ対応の中望遠マクロレンズ。ニコンFマウント版とキヤノンEFマウント版を用意する。トキナーオンラインショップでの価格は71,500円。

フルサイズ対応の中望遠マクロレンズ「atx-i 100mm WE F2.8 FF Macro」

atx-i 11-16mm WE F2.8 CF

APS-Cフォーマット対応の超広角ズームレンズ。ニコンFマウント版とキヤノンEFマウント版を用意する。トキナーオンラインショップでの価格は85,800円。

APS-Cフォーマット対応の超広角ズームレンズ「atx-i 11-16mm WE F2.8 CF」

atx-i 11-20mm WE F2.8 CF

APS-Cフォーマット対応の超広角ズームレンズ。ニコンFマウント版とキヤノンEFマウント版を用意する。トキナーオンラインショップでの価格は92,400円。

APS-Cフォーマット対応の超広角ズームレンズ「atx-i 11-20mm WE F2.8 CF」

atx-m 11-18mm WE F2.8 E

APS-Cフォーマット対応の超広角ズームレンズ。ソニーEマウント版を用意する。トキナーオンラインショップでの価格は93,280円。