Uber Japanは12月7日、タクシー配車アプリ「Uber Taxi」において、東京都の一部地域と羽田空港の間で「空港定額運賃」を導入した。
提供エリアは江戸川区、台東区、墨田区、文京区、千代田区、新宿区、渋谷区、足立区、葛飾区、荒川区、北区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市。通常料金（5時～22時）と深夜早朝割増適用定額運賃（22時～翌5時）がエリアごとに設定される。対応エリアと空港を結ぶ利用であれば、渋滞などの状況を問わず事前に提示された定額運賃のみで乗車できる。
各エリアの定額運賃は下表の通り。なお、Uber Taxi公式ブログで配布されているプロモーションコードを入力すれば、12月31日までは2,000円引きとなる。
|エリア
|通常料金
|深夜料金
|江戸川区
|8,200円
|9,700円
|台東区
|8,400円
|9,900円
|墨田区
|8,400円
|9,900円
|文京区
|8,600円
|10,000円
|千代田区
|6,900円
|8,300円
|新宿区
|8,300円
|9,800円
|渋谷区
|7,800円
|9,200円
|足立区
|10,200円
|12,000円
|葛飾区
|10,400円
|12,300円
|荒川区
|9,500円
|11,200円
|北区
|10,100円
|11,900円
|豊島区
|10,200円
|12,100円
|中野区
|9,100円
|10,800円
|杉並区
|9,900円
|11,700円
|世田谷区
|8,100円
|9,600円
|板橋区
|11,300円
|13,400円
|練馬区
|11,700円
|13,800円
|武蔵野市
|12,800円
|15,200円
|三鷹市
|12,200円
|14,400円