Uber Japanは12月7日、タクシー配車アプリ「Uber Taxi」において、東京都の一部地域と羽田空港の間で「空港定額運賃」を導入した。

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提供エリアは江戸川区、台東区、墨田区、文京区、千代田区、新宿区、渋谷区、足立区、葛飾区、荒川区、北区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市。通常料金（5時～22時）と深夜早朝割増適用定額運賃（22時～翌5時）がエリアごとに設定される。対応エリアと空港を結ぶ利用であれば、渋滞などの状況を問わず事前に提示された定額運賃のみで乗車できる。

各エリアの定額運賃は下表の通り。なお、Uber Taxi公式ブログで配布されているプロモーションコードを入力すれば、12月31日までは2,000円引きとなる。

エリア 通常料金 深夜料金
江戸川区 8,200円 9,700円
台東区 8,400円 9,900円
墨田区 8,400円 9,900円
文京区 8,600円 10,000円
千代田区 6,900円 8,300円
新宿区 8,300円 9,800円
渋谷区 7,800円 9,200円
足立区 10,200円 12,000円
葛飾区 10,400円 12,300円
荒川区 9,500円 11,200円
北区 10,100円 11,900円
豊島区 10,200円 12,100円
中野区 9,100円 10,800円
杉並区 9,900円 11,700円
世田谷区 8,100円 9,600円
板橋区 11,300円 13,400円
練馬区 11,700円 13,800円
武蔵野市 12,800円 15,200円
三鷹市 12,200円 14,400円