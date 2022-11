米IT企業・Appleの共同創業者である故スティーブ・ジョブズ(Steven Jobs)氏が、かつて履いていたサンダルが、オークションで21万8,750ドル(約3,000万円)で落札され、ネットで「もはや聖遺物あつかいだ」と注目を集めている。

Sold for $218,750. A pair of brown suede leather Birkenstock Arizona sandals that were personally owned and worn by Steve Jobs.



"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction taking place at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/ESXO8fJ2L7