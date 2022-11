米バージニア州で現地時間10月30日に開催された自動車カーレース「NASCARカップ・シリーズ」にて、まるでミニ四駆のような現実離れした走りを見せたレーサーが登場し、ネットで「こんなのアリかよw」と注目を集めている。

UNBELIEVABLE!@RossChastain floors it along the wall to go from 10th to 5th and advance to the CHAMPIONSHIP! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/9qX3eq7T6h