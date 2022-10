怖すぎて嘔吐や失神者も出た米新作ホラー映画、ネットは「友達が吐いて気絶」「映画館が救急車を呼んだ」

アメリカで公開された新作のスプラッター映画「テリファー 2(Terrifier 2)」が、度を超えた怖さだと話題となっている。どうやら劇中の残虐描写が衝撃的すぎて、嘔吐したり、失神したりする観客が続出しているようだ。

「テリファー 2(Terrifier 2)」は、2022年10月6日からアメリカで上映を開始したホラー作品。2016年に公開された「テリファー(Terrifer)」の続編だ。不吉な存在により復活したピエロ姿の殺人鬼「アート・ザ・クラウン」が、ハロウィンの夜、ハロウィンパーティーに参加する若者を次々に襲っていくという、話自体はよくありそうな内容だ。

そんな「テリファー 2(Terrifier 2)」なのだが、公開されるやいなや、劇中の生々しい暴力シーンや残酷描写から、体調を崩す観客が続出してしまったのだという。映画の観客らによるTwitterへの投稿を見ても、「失神した友人のため映画館が救急車を呼んだ」「友達が吐いて気絶した。今のところ退出したのは5人」「僕の後ろにいた男は気絶して僕の椅子に激突したよ。もう一人の男は気分が悪いから帰ったが、劇場を出てみると、男がトイレで激しく嘔吐しているのが聞こえたよ」などのツイートが寄せられているのだ。

We aren’t done yet. Hold on tight. News coming. #terrifier2 #terrifier #arttheclown pic.twitter.com/2r8jYZCVto