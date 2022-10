米Twitterは現地時間10月3日、投稿済みのツイートの「編集」機能を提供開始した。カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの「Twitter Blue」(有料)ユーザー向けで、米国でもまもなく利用可能になる。現時点でTwitter Blueを提供していない日本国内で試すことはできない。

Twitter Blueユーザー向けのツイート編集(Edit Tweet)機能が一部の国で提供開始

既報の通り、ツイート編集(Edit Tweet)は、一度公開したツイートを後から編集・修正できる機能。投稿後30分間は編集可能で、テキストの追加・削除・修正や、メディアの並べ替え、タグ付けといった操作が最大5回行える。

投稿後30分間は編集可能

編集されたツイートには、元のツイートが修正されたことが他の人にも分かるよう、編集アイコンとラベルを表示。ツイートをクリックすると、当該ツイートの過去の内容が表示され、編集履歴も確認できるという。

編集されたツイートの過去の内容を確認できる

なお、以下のツイート編集はできない。

スレッド

返信

リツイート

プロモツイート

投票

ピン留めされたツイート

サードパーティツールで下書きされたツイート

Twitter Circleのツイート

コミュニティツイート

Super Followsのツイート

CoTweets

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!



US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I — Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022

now that Edit is rolling out in Twitter Blue Labs, here’s what you can expect



see that little icon? it’s there to let you know that the Tweet has been edited pic.twitter.com/Av6vZYuVeO — Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022