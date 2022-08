Twitterは、ツイートを見られる相手や会話に参加できる人を限定し、“気心の知れた仲間だけ”で話せるという新機能「Twitter サークル」を8月30日に提供開始した。iOS/Androidアプリと、twitter.com(Web)で利用できる。

Twitterサークルは、自分が選択したフォロワーとだけツイートを共有できるもので、“Twitterの体験をパーソナライズ”することを目的に開発。気を許せる相手だけに安心して「自由なツイート」を楽しめ、「裏アカウントや別アカウントを行き来する必要がなくなる」としている。2022年5月から一部のユーザーに向けたテストを実施していたが、今回、同機能を正式に一般公開した。

giving you all Twitter Circle because sometimes your Tweets aren’t for everyone



add up to 150 people to yours and use it. please. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5