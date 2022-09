DJIが、新製品のティザーページを公開しました。「限界に挑戦する者たちへ」というキャッチコピーとともに、縦長の画面が付いたデバイスが紹介されています。

同ページには、新製品の発表タイミングとみられる「9月14日 9時PM(日本時間)」という時間も掲載。メールアドレスを入力するフォームもあり、新製品の情報をメールでも受け取れるようです。

新製品とみられるデバイスの縦長画面では、スノーボードやバイク、ダイビングなど激しい動きのある映像が流れており、アクションカメラの新製品という可能性があります。DJIは2021年10月にモジュール式のアクションカメラ「DJI Action 2」を発表していますが、DJI Action 2の撮影映像は4:3/16:9の横長映像。新デバイスが縦長映像を撮影できるアクションカメラなのか、9月14日の発表に注目です。

Looking for Those Who Go Beyond | September 14 | 8:00 AM (EDT)



