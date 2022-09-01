|「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2022年9月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は9月1日時点の情報です。
PayPayの2022年9月度キャンペーン情報
PayPayは7月から8月にかけて実施されていた大型キャンペーン「夏のPayPay祭」が終わり、全国規模のキャンペーンはひと段落しています。
9月1日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。ユーザー数5,000万人突破を記念して、10月中旬から再び「超PayPay祭」が始まることが決定したので、今は待ちの時期といえます。
ただし、9月1日～9月15日に実施される「Amazon.co.jpでのお買い物で『2回に1回の確率で当たる！抽選で最大100％戻ってくる！ペイペイジャンボ』」だけはお見逃しなく。抽選に当たれば全額還元、上限も100,000ポイントと高いので、大きな買い物の予定がある方はぜひAmazonでPayPayを使ってみてはいかがでしょうか。
9月1日現在、PayPayで実施中のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆☆
|Amazon.co.jpでのお買い物で「2回に1回の確率で当たる！抽選で最大100％戻ってくる！ペイペイジャンボ」
|9/1～9/15
|抽選で1等100％、2等10％、3等1％。上限100,000ポイント／回・期間
|☆☆
|ソフトバンクユーザーならTOHOシネマズミニアプリがおトク
|終了日未定
|PayPayミニアプリからの購入で映画チケットが何回でも200円引き
|☆
|5,000万人突破記念！Twitterキャンペーン
|9/1～9/11
|公式Twitterのフォロー＆RTで抽選20名に5,000ポイント
|☆☆
|地域限定／青森県鰺ヶ沢町
|8/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／岩手県二戸市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／宮城県
|9/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／山形県上山市
|9/1～12/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／月
|☆
|地域限定／山形県庄内町
|9/1～10/31
|対象店舗で最大15％還元。上限5,000ポイント／回・月
|☆
|地域限定／福島県12市町村
|9/22～11/30
|対象店舗で最大30％還元。上限5,000ポイント／回・期間
|☆☆
|地域限定／福島県15市町村
|9/1～1/15
|対象店舗で最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆☆☆
|地域限定／福島県西郷村
|8/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆☆☆
|地域限定／茨城県石岡市
|8/1～9/30
|対象店舗で最大30％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／栃木県栃木市
|9/1～11/15
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／栃木県さくら市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆
|地域限定／群馬県みどり市
|9/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県柏市
|8/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、8,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／東京都東久留米市
|9/1～11/30
|対象店舗で最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆
|地域限定／東京都東大和市
|9/1～9/30
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／東京都新宿区
|9/1～9/30
|対象店舗で最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／東京都墨田区
|8/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限4,000ポイント／回、8,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／東京都国分寺市
|7/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／富山県射水市
|8/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／福井県若狭町
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／山梨県甲府市
|8/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆☆☆
|地域限定／山梨県大月市
|8/1～9/30
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆☆☆
|地域限定／岐阜県美濃市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／静岡県静岡市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／静岡県藤枝市
|9/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／滋賀県愛荘町
|9/1～9/30
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／滋賀県大津市
|8/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／滋賀県米原市
|8/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／兵庫県高砂市
|9/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／兵庫県芦屋市
|9/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／兵庫県多可郡多可町
|8/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／和歌山県海草郡紀美野町
|9/1～10/31
|対象店舗で最大25％還元。上限2,500ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／和歌山県橋本市
|9/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／広島県神石高原町
|9/1～11/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／広島県呉市
|7/16～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛媛県今治市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大25％還元。上限2,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／愛媛県内子町
|9/1～10/31
|対象店舗で最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆
|地域限定／愛媛県伊予市
|9/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／高知県幡多郡大月町
|8/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／福岡県筑紫野市
|9/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／熊本県甲佐町
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆☆☆
|地域限定／宮崎県日南市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大40％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／沖縄県宜野湾市
|9/1～11/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／沖縄県豊見城市
|8/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、9,000ポイント／期間