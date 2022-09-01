「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!?　2022年9月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は9月1日時点の情報です。

PayPayの2022年9月度キャンペーン情報

  • PayPay

PayPayは7月から8月にかけて実施されていた大型キャンペーン「夏のPayPay祭」が終わり、全国規模のキャンペーンはひと段落しています。

9月1日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。ユーザー数5,000万人突破を記念して、10月中旬から再び「超PayPay祭」が始まることが決定したので、今は待ちの時期といえます。

ただし、9月1日～9月15日に実施される「Amazon.co.jpでのお買い物で『2回に1回の確率で当たる！抽選で最大100％戻ってくる！ペイペイジャンボ』」だけはお見逃しなく。抽選に当たれば全額還元、上限も100,000ポイントと高いので、大きな買い物の予定がある方はぜひAmazonでPayPayを使ってみてはいかがでしょうか。

9月1日現在、PayPayで実施中のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。

おすすめ度 キャンペーン 期間 内容
☆☆☆ Amazon.co.jpでのお買い物で「2回に1回の確率で当たる！抽選で最大100％戻ってくる！ペイペイジャンボ」 9/1～9/15 抽選で1等100％、2等10％、3等1％。上限100,000ポイント／回・期間
☆☆ ソフトバンクユーザーならTOHOシネマズミニアプリがおトク 終了日未定 PayPayミニアプリからの購入で映画チケットが何回でも200円引き
5,000万人突破記念！Twitterキャンペーン 9/1～9/11 公式Twitterのフォロー＆RTで抽選20名に5,000ポイント
☆☆ 地域限定／青森県鰺ヶ沢町 8/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／岩手県二戸市 9/1～10/31 対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／宮城県 9/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／山形県上山市 9/1～12/31 対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／月
地域限定／山形県庄内町 9/1～10/31 対象店舗で最大15％還元。上限5,000ポイント／回・月
地域限定／福島県12市町村 9/22～11/30 対象店舗で最大30％還元。上限5,000ポイント／回・期間
☆☆ 地域限定／福島県15市町村 9/1～1/15 対象店舗で最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
☆☆☆ 地域限定／福島県西郷村 8/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
☆☆☆ 地域限定／茨城県石岡市 8/1～9/30 対象店舗で最大30％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／栃木県栃木市 9/1～11/15 対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／栃木県さくら市 9/1～10/31 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
地域限定／群馬県みどり市 9/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
地域限定／千葉県柏市 8/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、8,000ポイント／期間
地域限定／東京都東久留米市 9/1～11/30 対象店舗で最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
地域限定／東京都東大和市 9/1～9/30 対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
地域限定／東京都新宿区 9/1～9/30 対象店舗で最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／東京都墨田区 8/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限4,000ポイント／回、8,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／東京都国分寺市 7/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／富山県射水市 8/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／福井県若狭町 9/1～10/31 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／山梨県甲府市 8/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／月
☆☆☆ 地域限定／山梨県大月市 8/1～9/30 対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／月
☆☆☆ 地域限定／岐阜県美濃市 9/1～10/31 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／静岡県静岡市 9/1～10/31 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／静岡県藤枝市 9/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／滋賀県愛荘町 9/1～9/30 対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／滋賀県大津市 8/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
地域限定／滋賀県米原市 8/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／兵庫県高砂市 9/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／兵庫県芦屋市 9/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／兵庫県多可郡多可町 8/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／和歌山県海草郡紀美野町 9/1～10/31 対象店舗で最大25％還元。上限2,500ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／和歌山県橋本市 9/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／広島県神石高原町 9/1～11/30 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／広島県呉市 7/16～10/31 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／愛媛県今治市 9/1～10/31 対象店舗で最大25％還元。上限2,000ポイント／回・期間
地域限定／愛媛県内子町 9/1～10/31 対象店舗で最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
地域限定／愛媛県伊予市 9/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／高知県幡多郡大月町 8/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／福岡県筑紫野市 9/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／熊本県甲佐町 9/1～10/31 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
☆☆☆ 地域限定／宮崎県日南市 9/1～10/31 対象店舗で最大40％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／沖縄県宜野湾市 9/1～11/30 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
地域限定／沖縄県豊見城市 8/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、9,000ポイント／期間