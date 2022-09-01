「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2022年9月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は9月1日時点の情報です。

PayPayの2022年9月度キャンペーン情報

PayPayは7月から8月にかけて実施されていた大型キャンペーン「夏のPayPay祭」が終わり、全国規模のキャンペーンはひと段落しています。

9月1日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。ユーザー数5,000万人突破を記念して、10月中旬から再び「超PayPay祭」が始まることが決定したので、今は待ちの時期といえます。

ただし、9月1日～9月15日に実施される「Amazon.co.jpでのお買い物で『2回に1回の確率で当たる！抽選で最大100％戻ってくる！ペイペイジャンボ』」だけはお見逃しなく。抽選に当たれば全額還元、上限も100,000ポイントと高いので、大きな買い物の予定がある方はぜひAmazonでPayPayを使ってみてはいかがでしょうか。

9月1日現在、PayPayで実施中のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。