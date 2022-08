NTTドコモは、8月3日からの大雨による災害に対する支援措置を実施することを8月4日に発表した。対象となるのは携帯電話サービスのほか、ドコモ光/ドコモでんき/ISPぷらら/ぷらら光など多岐にわたる。

対象となるのは、災害救助法が適用される下記の地域。

山形県:米沢市、寒河江市、長井市、南陽市、西村山郡大江町、東置賜郡高畠町、東置賜郡川西町、西置賜郡小国町、西置賜郡白鷹町、西置賜郡飯豊町

新潟県:村上市、胎内市、岩船郡関川村

実施される支援措置は以下のとおり。一部を除き、支援措置が行われる期間は8月3日~2022年9月5日まで。

付属品の無償提供

今回の災害で携帯電話の付属品を破損/紛失した、または付属品が故障したユーザーに対して、電池パック/ACアダプタ/DCアダプタ/ポケットチャージャーなどの付属品を無償で提供する。対象地域のドコモショップにて受け付ける。

携帯電話機購入時の特別割引/一部手数料の無料化

今回の災害に伴う携帯電話の破損/故障/紛失があったユーザーに対し、携帯電話機購入時における特別割引と、「契約事務手数料(契約変更)」「登録など手数料(機種変更)」「UIM再発行時の手数料」の無料化を行う。対象地域のドコモショップにて受け付ける。

故障修理の減額/代替機賠償金の無料化

今回の災害に伴う携帯電話の破損/故障/紛失があったユーザーに対し、故障修理代金の一部減額、宅配返却代替機事務手数料の無料化を行う。故障修理で代替機を利用していた場合、代替機破損等の賠償金も請求しない。対象地域のドコモショップにて受け付ける。

補償サービス対応/データ復旧サービスの無料化

今回の災害に伴う携帯電話の破損/故障/紛失があったユーザーに対し、本災害を理由としたケータイ補償サービスの申し込みを受け付ける。また、ケータイデータ復旧サービスを利用する場合、通常データ復旧成功時に請求される復旧代金を無料とする。対象地域のドコモショップにて受け付ける。

受付手続きの緩和

今回の災害に伴う携帯電話の破損/故障/紛失があったユーザーが対象地域のドコモショップに来店して手続きを行う際、本人確認書類に不足があった場合でも、後日本人確認を行うことを条件として受付手続きを行う。

「ドコモ光」料金等の無料化

今回の災害により避難などのため「ドコモ光」を利用でいなかった場合、当該期間中の基本料金の無料化を行う。また、仮住居へ転居する場合、移転工事料金/移転手数料を無料とする。対象地域のドコモショップやインフォメーションセンターなどにて受け付ける。

また、避難指示発令から解除まで24時間以上であった地域、通信局の故障や停電で「ドコモ光」を24時間以上利用できなかった地域のユーザーには、「ドコモ光」基本料金を1日単位で無料とする。

「ドコモ光」の一部機器の無償提供

今回の災害により破損、故障、紛失などとなった「ドコモ光ルーター01」「ドコモテレビターミナル」「ドコモテレビターミナル02」を無償で提供する。対象地域のドコモショップにて受付いたします。

「ドコモ光」解約金の免除および基本使用料の日割り対応

被災による避難や「ドコモ光」サービスの長期利用不可などのため、「ドコモ光」を解約する場合、定期契約プランの解約金免除および「ドコモ光」基本使用料の日割り対応を行う。

「ひかりTV for docomo」基本料金などの返還

期間中、災害により「ひかりTV for docomo」を利用できなかった場合、申し出に基づき利用不可期間の「ひかりTV for docomo」の基本料金などを返還する。また、災害により「ひかりTV for docomo(2年割)」の利用ができず解約する場合、申し出に基づき解約金を免除する。

料金支払い期限の延長

携帯電話/「ドコモ光」などの利用料金をドコモショップ/コンビニエンスストア/金融機関の窓口で支払っている場合、8月請求分について、請求書の支払期限を9月30日まで延長する。

失効dポイントの返還

期間中に今回の災害のためdポイントの利用ができず、8月4日~8月31日の間に有効期限を迎えるdポイントが失効してしまった場合、dポイントの返還を行う。dポイントカスタマーセンターで受け付ける。

「ドコモでんき」基本料金の無料化

供給地点住所からの避難や停電などにより全く電気を使用できない期間、申し出に基づきドコモでんきの基本料金を無料化する。

「ISPぷらら」「ぷらら光」の基本料金などの無料化

避難していた期間が24時間超の場合、申し出に基づき、利用不可期間の「ISPぷらら」「ぷらら光」の基本料金などを無料化する。無料化対象は、基本料金と、その他の付加機能使用料(ぷらら光電話、オプションなど)。返還は連続する24時間単位で行われる。

「ISPぷらら」「ぷらら光」の移転に関わる工事費および移転手数料の無料化

被災による避難で仮住居への移転工事などが生じた場合、工事料金および移転手数料を申し出に基づき無料化する。

「ISPぷらら」「ぷらら光」の違約金の免除および基本使用料の日割り対応

避難や「ISPぷらら」「ぷらら光」の長期利用不可などのため、「ぷらら」の解約を行う場合、申し出に基づき、定期契約プランの違約金免除および基本使用料の日割り対応を行う。

「ひかりTV」基本料金などの無料化

避難していた期間が24時間超の場合、申し出に基づき、利用不可期間の「ひかりTV」の基本料金などを無料化する。無料化の対象となるのは、月額料金(日割り)、「ひかりTV(2年割)」違約金(全額)、レンタル品の月額料金(日割り)、レンタル品の遺失金、プレミアムチャンネル/プレミアムビデオ/ひかりTVゲームの利用料金(日割り)。

「BUSINESSぷらら」の基本料金などの減免

申し出に基づき、「BUSINESSぷらら」の利用料金などの減免、解約時の前払金の返還を行う。

「ISPぷらら」「ぷらら光」「ひかりTV」「BUSINESSぷらら」の支払期限の延長

請求書払いを利用している場合、支払期限を延長する。延長期間の問い合わせについては各サービスのカスタマーサービスで受け付ける。