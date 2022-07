サムスン電子は7月20日、新製品発表会「Galaxy Unpacked」の開催を公式サイトやSNSで予告した。8月10日22時(日本時間)から開始予定で、公式YouTubeでライブ配信される。

発表予定の製品については明言されていないが、各所に掲載されている予告画像には、くの字に曲げられた折りたたみ型のスマートフォンが映されている。

同社のフォルダブル端末には横折りのGalaxy Z Foldシリーズと縦折りのGalaxy Z Flipシリーズがあるが、画像の端末はボタン配置などから縦折りタイプと推察できる。Galaxy Z Flip3の後継モデルの登場が期待できそうだ。

公式Twitter(@SamsungMobile)では予告映像が投稿されており、こちらでは折りたたんだ状態のヒンジ部分なども確認できる。

余談だが、Twitterの絵文字付きハッシュタグ機能(ハッシュフラッグ)を使った宣伝も行われている。「#SamsungUnpacked」を付けてツイートすると、ハッシュタグの隣にGalaxy Z Flip4(仮)らしき絵文字が自動的に表示される。

Aug 10.2022 > Today

Watch something greater than before unfold at https://t.co/D6nxwskXj1. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/xopUxDhpRZ