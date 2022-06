ロジテックINAソリューションズは6月9日、UHD BD再生に対応したUSB 3.2 Gen1接続のポータブルブルーレイドライブ「LBD-PWA6U3V/LBD-PWA6U3CV」シリーズを発表した。価格は、USB Type-Aポート対応モデルが19,514円、USB Type-A/C両対応モデルが20,933円の見込み。

4K解像度(3,820×2,160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用した、持ち運べる光学ドライブ。耐久性が高くデータを長期間保続できる「M-DISC BD/DVD」の読み書きも行える。

いずれも本体は約14mm厚の薄型デザインで、重さも約230gと軽量。筐体はラメ塗料を施したメタリック調のマット塗装で仕上げ、高級感を演出している。背面にはセキュリティロック機構(ケンジントンロック)を設け、盗難防止にも配慮した。

コーレルの動画編集/オーサリングソフト「Video Studio for Logitec」と動画再生ソフト「WinDVD for Logitec」、Roxioのデータ書込ソフト「Secure Burn for Logitec」が付属し、購入者は無料でダウンロード可能。

製品ラインナップは、USB Type-Aコネクタで接続する「LBD-PWA6U3V」シリーズと、USB Type-Aコネクタ・USB Type-Cコネクタ2種類のケーブルが標準で付属する「LBD-PWA6U3CV」シリーズの2つを用意する。

付属ケーブルを除く仕様は2シリーズとも共通。本体サイズは138×133×14mm、重さは230g(本体のみ)。ディスクローディングはトレー式で、設置方向は水平のみ。電源はUSBバスパワー。カラーはブラック、ホワイト、レッドの3色。