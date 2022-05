5月12日、ラーム・エマニュエル駐日米国大使が、自身のTwitterにて「ハンキューベリーマッチ」とユーモアあるダジャレを投稿し、ネット上で話題となった。

Love the really plush seats! Hankyu. Hankyu very much. 🚃 ふかふかの座席がすごく気に入りました!阪急電車、ハンキューベリーマッチ。 pic.twitter.com/u2vaZGawa0

当該ツイートは、大使が阪急電車に乗車した様子を伝える内容。乗り心地に対して「ふかふかの座席がすごく気に入りました!」とご満悦の様子で「阪急電車、ハンキューベリーマッチ。」とユーモア溢れるコメントを添えていた。記事執筆時点でいいね数6.1万件、リツイート1.3万件と注目を集めている。

大使は、以前から鉄道ファンとして知られており、今年2月17日には、公務で米軍横須賀基地を訪問する際に、京急電鉄を利用。Twitterにて「ワールドクラスの日本が誇る鉄道システムは世界トップクラス。」「期待を裏切らない体験でした。」と写真とともに投稿し、話題となっていた。

Today’s commute to Yokosuka was my first train ride as Ambassador. #Japan’s world-class rail system is worthy of a world-class country. It did not disappoint. pic.twitter.com/e2NU70I2TC