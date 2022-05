シチズン時計の「シチズンコレクション」は、オーソドックスなデザインから個性的なデザインまで豊富にそろえたラインナップ。その「RECORD LABEL(レコードレーベル)」から、『スター・ウォーズ』をテーマにした限定モデルが登場する。全5モデルを用意し、5月27日から先行予約を開始、9月29日の発売予定だ。価格は33,000円~35,200円。

シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ スター・ウォーズ限定モデル

ベースとなっているのは、シチズン初のクロノグラフ機能付き腕時計「クロノグラフ チャレンジタイマー」(1973年)だ。一般的な腕時計のりゅうずやボタン類は3時側にあるが、クロノグラフ チャレンジタイマーは12時側に配置。2つのプッシュボタンが「ツノ」のように見えることから、「ツノクロノ」という愛称で親しまれた。

今回の限定モデルは、クロノグラフ チャレンジタイマーを復刻した「シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ」に、スター・ウォーズのテーマやキャラクターをデザインした。登場するのは、R2-D2、C-3PO、ダース・ベイダー、ダース・モール、そして「A long time ago, in a galaxy far, far away....」で始まるオープニングだ。

日本限定のスペシャルBOX

共通の仕様として、ケースとバンドの素材はステンレススチール、ケースサイズは径38×厚さ11.7mm(設計値)、風防は球面クリスタルガラス、防水性能は5気圧。日本限定スペシャルBOXで届けられる。

R2-D2(AN3666-51A)

R2-D2のボディをプレス加工の凹凸で表現した文字板をセット。ホワイトを基調に、ブルーとレッドを用いてR2-D2らしさを出している。6時位置のスモールダイヤルからは、R2-D2がのぞく。限定600本、価格は33,000円。





シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ スター・ウォーズ限定モデル「R2-D2(AN3666-51A)」





シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ スター・ウォーズ限定モデル「R2-D2(AN3666-51A)」

C-3PO(AN3662-51W)

C-3POといえばゴールド。さらに文字板と2層構造として、C-3POの顔を立体的に表現した。C-3POの「目」を表す3時位置と9時位置のサブダイヤルは夜光処理となっており、暗いところで光る。限定600本、価格は35,200円。





シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ スター・ウォーズ限定モデル「R2-D2(AN3666-51A)」





シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ スター・ウォーズ限定モデル「R2-D2(AN3666-51A)」

ダース・ベイダー(AN3669-52E)

スター・ウォーズの中でとりわけ存在感を放つダース・ベイダーのモデルは、ライトサイドからダークサイドへと堕ちたアナキン・スカイウォーカーのライトセーバー(青から赤)を表現したクロノグラフ針。加えて、ダース・ベイダーの生命位置掃除をグラフィカルに描いたスモールダイヤルが世界観を伝える。限定600本、価格は35,200円。





シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ スター・ウォーズ限定モデル「ダース・ベイダー(AN3669-52E)」





シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ スター・ウォーズ限定モデル「ダース・ベイダー(AN3669-52E)」

ダース・モール(AN3668-55W)

赤と黒の激しい風貌と金色の角(ツノ)が目を引くダース・モールを時計全体で表現。3つのサブダイヤルをうまくアレンジし、オリジナルキャラクターの荒々しさを柔らかくしてポップな印象としている。限定400本、価格は35,200円。





シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ スター・ウォーズ限定モデル「ダース・モール(AN3668-55W)」





シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ スター・ウォーズ限定モデル「ダース・モール(AN3668-55W)」

スター・ウォーズ オープニング(AN3667-58E)

名作のテーマ曲とともに、黒いバックに黄色(オレンジ)のプロローグが流れるスター・ウォーズのオープニング。これから始まる物語への期待を、ブラックの文字板にイエローやホワイトを散りばめたデザインで表現している。限定400本、価格は33,000円。





シチズンコレクション レコードレーベル ツノクロノ スター・ウォーズ限定モデル「スター・ウォーズ オープニング(AN3667-58E)」