バトロワFPSゲーム『Apex Legends』を提供する米EAは3月29日(現地時間)、公式ツイッター上で現行家庭用ゲーム機「PlayStation 5」「Xbox Series X|S」への最適化を発表した。Xbox版は自動的にアップデートが適用されるが、PlayStation 5では「オプション」から新バージョンのダウンロードが必要になる。

これまでApex LegendsはPlayStation 5でも旧バージョンの後方互換で提供されてきたが、今回現行機向けのアップデートが決定した形。4K解像度が選択できるようになるほか、60fpsでの映像出力やHDRオプションの追加、LODの品質向上が行われる。なお、予告されていた120fpsでの映像出力を実現するパフォーマンスモードについては言及されていない。

アップデートは3月29日に始まる『ウォリアーズコレクションイベント』と同時に提供予定。G7スカウトの強化やホップアップアイテムの出現確率上昇、多数の不具合修正に加え、クリプトのスーパーレジェンド「ビウォンブレード」も実装予定だ。

The Warriors Collection Event will bring next-gen versions of Apex Legends to PS5 and XSX!



PlayStation players: check out the info below to learn how to update your game 👇

Xbox players: no action is needed. Apex will update via Smart Delivery.



🔗: https://t.co/Hye8qEKTVh pic.twitter.com/5HfUSAYkWD