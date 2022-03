NTTドコモは3月25日、「THE FIRST TAKE」初のライブイベント「INSIDE THE FIRST TAKE」のチケットをahamoユーザー200名にプレゼントするキャンペーンを開始した。期間は4月10日まで。

「INSIDE THE FIRST TAKE」は、一発撮りパフォーマンスで人気のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の初のライブイベント。5月3日(火)と4日(水)の2日間、舞浜アンフィシアターで開催される。出演者は、5月3日がALI/Creepy Nuts/Da-iCEなど、5月4日が崎山蒼志/変態紳士クラブ/ReoNaなど。

NTTドコモのキャンペーンは、ahamoを契約中の利用者とこれから契約する加入者を対象として、このライブの観覧チケットをプレゼントするというもの。コースは「いまahamo」コースと「これからahamo」コースのふたつがあり、当選人数は各コース各日50名ずつで計200名となる。日付の指定はできない。

「これからahamo」コースは、ドコモ以外のキャリアからのMNPで、端末購入を伴わずにahamoを契約する新規加入者が対象。3月25日~4月10日までのエントリー期間中にdアカウントでログインしてキャンペーンページからエントリーし、同じく3月25日~4月10日までの開通期間中にahamoを契約してahamoの利用開始手続き(開通)を完了すれば応募完了。さらに、4月10日時点で、エントリー時に使用したdアカウントと契約・開通したahamo回線の紐づけを行うことも必要だ。

「ドコモ以外のキャリアからのMNP転入で端末購入をせずにahamoに新たに加入」という条件に当てはまらないユーザーは、「いまahamo」コースで応募することになる。この場合は、3月25日~4月10日までのエントリー期間中にdアカウントでログインし、キャンペーンページからエントリーすれば応募となる。4月10日時点で、エントリーしたdアカウントに紐づけられたahamo回線の契約が維持されていることが必要だ。

当選者には、4月末までにahamo契約に登録している住所あてに観覧チケットが送付される。また、当選したdアカウントに登録されている連絡先メールアドレス宛にも発送連絡が行われる。