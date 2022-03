『Shadowverse』より「Shadowverse EVOLVE 特別生放送 2022 ―Spring―」が3月31日に配信されることが発表された。

「Shadowverse EVOLVE 特別生放送 2022 ―Spring―」が3月31日、「Shadowverse EVOLVE 公式YouTubeチャンネル」にて配信される。4月28日発売品に関する新情報のほか、イベント・大会情報、6月発売のブースターパック第2弾に関する情報を、ゲストによるスペシャルトークとともに発表するとのこと。

(C) Cygames, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.