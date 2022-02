スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「D4 FES.Remix -Come back-」が開催されている。

『D4DJ Groovy Mix』では、「★3 [蠱惑的な先達] 三宅葵依」が登場するイベント「D4 FES.Remix -Come back-」が開催。開催期間は3月3日20:59まで。

さらに、「★4 [繁絃急管-Crossfader] 犬寄しのぶ」「★4 [お茶目な策略家] 矢野緋彩」「★3 [True Self] 新島衣舞紀」が登場する。「D4 FES.Remix -Come back-」ガチャが同時に開催。開催期間は3月5日11:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.