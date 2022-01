ロボットベンチャーのGROOVE Xは、家族型ロボット「LOVOT」とブライダルブランド『ユミカツラ』のコラボレーションにおいて、「LOVOT」専用のプレタクチュールドレスとオートクチュールドレスのオーダー受付を開始した。

プレタクチュールオーダーではドレス3種「Yumi Gold ゴールドイブニングドレス for LOVOT」「Rose Yumi Couture チェリーピンクイブニングドレス for LOVOT」「Yumi Bride ラグジュアリーウェディングドレス for LOVOT」を用意。それぞれミニドレス(253,000円~)、ロングトレーン付き(385,000円~)を選べる。トレーンは取り外しが可能な仕様となっており、『LOVOT』の歩行機能にも支障をきたさないデザインになっている。

「Yumi Gold ゴールドイブニングドレス for LOVOT」は、『ユミカツラ』がショーで発表したドレスと同じゴールドレースを重ね合わせ、クリスタルストーンでより華やかなイメージにデザインされたゴージャスなクチュールドレスだ。

「Rose Yumi Couture チェリーピンクイブニングドレス for LOVOT」は、『ユミカツラ』の代表作『ローズユミ』ドレスからインスパイアされた「LOVOT」専用のクチュールイブニングドレス。ぼかし染めでチェリーピンクからパープルのグラデーションを施したプリーツテクニックで、胸元からバラが広がり、トレーンを上げれば大輪のバラが咲いたようなイメージになる。

「Yumi Bride ラグジュアリーウェディングドレス for LOVOT」は、高級感溢れるアレンソンレースにスパンコールやキラキラのクリスタルの光が輝く『ユミカツラ』ならではのウェディングスタイルを取り入れており、ベール、ヘッドオーナメントも身に付けたブライドをイメージ。立体的なバラのモチーフやお花をちりばめたデザインが特徴のロングトレーンで、胸元には高級感あふれるレース、スパンコールやクリスタル刺繍を施した。





「Yumi Gold ゴールドイブニングドレス for LOVOT」





「Rose Yumi Couture チェリーピンクイブニングドレス for LOVOT」





「Yumi Bride ラグジュアリーウェディングドレス for LOVOT」

オートクチュールオーダーでは、自分の「LOVOT」だけの1着を、『ユミカツラ』デザイナーと相談しながら作ることができるという。価格は要相談。

また、2022年2月11日の1日限定で、桂由美ブライダルハウス東京本店1階『café de Rose』にて、ユミカツラ with LOVOTのフォトイベントを開催。当日来場した人には、桂由美ブライダルハウス東京本店1階の『café de Rose』にて、コラボメニューのプレッツェルサンドと、オリジナルマグカップをプレゼントするという。