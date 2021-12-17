楽天モバイルは12月17日より、Rakuten UN-LIMIT VIへの加入と同時にiPhone 13／iPhone 13 Proを購入したユーザーに最大20,000ポイントの楽天ポイントを還元する「iPhone 13 Pro、iPhone 13ポイント還元キャンペーン」と、「楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム」の申し込み者を対象に5,000ポイントを還元する「iPhoneアップグレードプログラム適用で5,000ポイント還元キャンペーン」を開始した。

このふたつのキャンペーンに、すでに実施中の「【Rakuten UN-LIMIT VIお申し込み特典】だれでも5,000ポイントプレゼント」の5,000ポイントプレゼントが加わり、最大で30,000ポイント（1ポイント＝1円相当）の還元が受けられることになる。

iPhone 13 Pro、iPhone 13ポイント還元キャンペーン

「iPhone 13 Pro、iPhone 13ポイント還元キャンペーン」は、Rakuten UN-LIMIT VIへの加入とiPhoneの指定機種の購入を同時に申し込んだ場合に、最大20,000ポイントの楽天ポイント還元を受けられるキャンペーン。キャンペーン終了日時は未定。

還元額は、iPhone 13／iPhone 13 mini／iPhone 13 Pro／iPhone 13 Pro Maxの購入の場合、他社からの乗り換え（MNP）で20,000ポイント、新規／プラン変更（移行）で10,000ポイント。iPhone 12／iPhone 12 mini／iPhone 12 Pro／iPhone 12 Pro Max／iPhone SE（第2世代）の購入の場合、他社からの乗り換えで15,000ポイント、新規／プラン変更で5,000ポイントとなる。

iPhone 13シリーズを購入

他社からの乗り換え（MNP）：20,000ポイント還元

新規／プラン変更（移行）：10,000ポイント還元

iPhone 12シリーズ／iPhone SE（第2世代）を購入

他社からの乗り換え（MNP）：15,000ポイント還元

新規／プラン変更（移行）：5,000ポイント還元

対象となるのはRakuten UN-LIMIT VIをはじめて申し込むユーザーで、申し込みの翌月末日の23時59分までに開通手続きを行い、「Rakuten Link」アプリを利用して10秒以上の通話をすれば適用条件達成となる。ポイント付与は、開通手続き・通話を行った付きの翌々月末日ごろ。

iPhoneアップグレードプログラム適用で5,000ポイント還元キャンペーン

「iPhoneアップグレードプログラム適用で5,000ポイント還元キャンペーン」は、「楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム」の利用申し込みをしたユーザーに5,000ポイントの楽天ポイントを還元するキャンペーン。終了日時は未定。

「楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム」は、48回払いで購入したiPhoneを24回分の支払いが完了した時点以降に返却し、新しいiPhoneへ機種変更することで、残額の支払いが不要になるプログラム。2年後に最新機種への乗り換えを想定している場合、通常購入の半額での購入ができることになる。

プログラム対象製品はiPhone 13／iPhone 13 mini／iPhone 13 Pro／iPhone 13 Pro Max／iPhone 12／iPhone 12 mini／iPhone 12 Pro／iPhone 12 Pro Max／iPhone SE（第2世代）の各機種で、どの製品を購入してもキャンペーンのポイント還元対象となる。

その他のプログラム適用条件は下記のとおり。