VAIOは12月8日、直販サイト「VAIOストア」で、手帳ブランド「モレスキン」のVAIOオリジナルノートを販売開始した。VAIOストア価格は単品で3,800円、専用ペン付属のバンドル版で6,800円。

VAIOストア オリジナルノート(横罫)と専用ペン

今回VAIOストアで販売開始したのは、VAIOオリジナルのモレスキンノート。ノートといってもノートPCではなく、ボールペンなどで手書きする純粋な文房具のノートだが、VAIO好きに向けたこだわりのデザインが施され、ファンにうれしい1冊となっている。

表紙にはVAIOロゴが入り、表紙の裏には、同社の高性能ノートPC「VAIO Z」の初期イメージが描かれている(VAIO Zデザイナー 森澤有人氏による)。また、裏表紙の裏にはキーボードレイアウトのCAD図がデザインされている。

ラインナップは、専用ペンが付属する「モレスキン カスタムエディション for VAIO(ペンバンドルセット)」(型番:VJ9N03AS)、そしてノート単品となる「モレスキン カスタムエディション for VAIO(ラージサイズノートブック 横罫)」(型番:VJ9N01AY)と「モレスキン カスタムエディション for VAIO(ラージサイズノートブック 無地)」(型番:VJ9N02AM)の計3種類。

ペンバンドルセットでは専用ペンが付属し、VAIOロゴ入りのセット専用箱に入れて送付される。3種ともノートのサイズは横13cm×縦21cm、ページ数は240ページ。中紙は中性紙。