サードウェーブが特別協賛、全国高等学校ｅスポーツ連盟（JHSEF）と毎日新聞社が主催する「第4回全国高校eスポーツ選手権」ロケットリーグ部門、リーグ・オブ・レジェンド部門の決勝大会組み合わせが決定した。
また、eスポーツ選手とモデルで活躍する大会OGの大友美有さんが応援レポーターに就任。両部門の決勝大会に出演し、大会OGの視点から選手をレポートする。なお、当日の模様はTwitch、Twitterの大会公式アカウントでライブ配信される。
2021年12月25日に行われるロケットリーグ部門の決勝大会組み合わせは、第1試合が【N高校（沖縄）「Nポテ」×可児工業高校（岐阜）「KTRL」】、第2試合が【阿南工業高専（徳島）「Kamase Dogs」×福井工業大学附属福井高校（福井）「サルの音楽隊」】。
2021年12月26日に行われるリーグ・オブ・レジェンド部門の決勝大会組み合わせは、第1試合が【ルネサンス大阪高校（大阪）「ロイヤル決して諦めない」×アートカレッジ神戸（兵庫）「ACK A」】、第2試合が【N高校（沖縄）「N1」×クラーク記念国際高校CLARK NEXT Akihabara（東京）「Yuki飯食べ隊」】。