ユニットコムは12月1日、ゲーミングチーム「ZETA DIVISION」のVALORANT部門にDep選手、SugarZ3ro選手、TENNN選手の3人が新しく加入したことを記念し、5,000円OFFクーポンやサイン入りPCを抽選でプレゼントするキャンペーンを開始した。
クーポン配布やサイン入りPCプレゼント、サイン入りサイドパネルのプレゼントを行うキャンペーン。クーポンは「ZETA DIVISION」LEVEL∞ コラボゲーミングPCの購入時に5,000円オフを適用できるもので、有効期限は12月14日13時59分まで。さらに「ZETA DIVISION」Laz選手、crow選手、Dep選手、SugarZ3ro選手、TENNN選手、JUNiORコーチ、XQQコーチのサイン入り「ZETA DIVISION」LEVEL∞ RGB BuildコラボゲーミングPCを抽選で1名にプレゼントするほか、サイン入りのサイドパネルも抽選でプレゼントする。詳細は特設ページまで。
🎊ZETA DIVISION— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) December 1, 2021
VALORANT部門新メンバー加入記念🎊
メンバー7名のサイン入り新モデルを1名様に🎁
1⃣ @zetadivision と @LEVEL_INF をフォロー
2⃣ #ZETADIVISION_RGBBuild を付けて引用RT
⏰12/14(火)13:59
買って当たる!サイン入りサイドパネル1名様に!
インスタは2口分https://t.co/MXDw4UYxQ3 pic.twitter.com/4hlOdTV0WA