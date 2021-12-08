ユニットコムは12月1日、ゲーミングチーム「ZETA DIVISION」のVALORANT部門にDep選手、SugarZ3ro選手、TENNN選手の3人が新しく加入したことを記念し、5,000円OFFクーポンやサイン入りPCを抽選でプレゼントするキャンペーンを開始した。

クーポン配布やサイン入りPCプレゼント、サイン入りサイドパネルのプレゼントを行うキャンペーン。クーポンは「ZETA DIVISION」LEVEL∞ コラボゲーミングPCの購入時に5,000円オフを適用できるもので、有効期限は12月14日13時59分まで。さらに「ZETA DIVISION」Laz選手、crow選手、Dep選手、SugarZ3ro選手、TENNN選手、JUNiORコーチ、XQQコーチのサイン入り「ZETA DIVISION」LEVEL∞ RGB BuildコラボゲーミングPCを抽選で1名にプレゼントするほか、サイン入りのサイドパネルも抽選でプレゼントする。詳細は特設ページまで。