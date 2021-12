『Dead by Daylight』のコラボカフェ第2弾の開催が発表された。

『Dead by Daylight』コラボカフェ第2弾

8月に開催した非対称対戦型ホラーサバイバルゲーム『Dead by Daylight』のコラボカフェ【The Entity Cafe Dead by Daylight × Tree Village】開催が発表された。The Entity Cafe ver.2.0.0】とバージョンアップして東京、大阪にて開催される。

また、今回も新規描き下ろしデフォルメミニイラストを使用したグッズもこのコラボカフェに合わせて販売。ラインナップにはハントレス、スピリット、トリックスターなどおなじみのキラーたちも登場する。そして、今回のカフェでは参加型謎解きゲームや発電機パネルカプセルトイなどイベントが盛りだくさんになっているとのこと。

(C) 2021 Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.