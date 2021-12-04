楽天モバイルは、12月4日20時から12月11日1時59分まで開催される「楽天スーパーSALE」と連動し、「楽天モバイル公式 楽天市場店」でセールを実施する。
このセールでは、「Rakuten UN-LIMIT VI」と対象製品のセットを新規で申し込んだユーザーを対象に、「iPhone」を最大11,000円割引で販売するほか、Android搭載製品を最大10%割引で販売する。加えて「楽天ポイント」の付与率が最大20倍になる。
最大20倍のポイントをもらうには、製品を購入後、楽天モバイルの正式契約と「Rakuten Linkアプリ」の利用が必要。ポイントは付与日を含めて6カ月の期間限定ポイントとなる。
また、同期間において「Rakuten UN-LIMIT VI」を新規で申し込んだユーザーを対象に、お買い物ポイントが9倍となるキャンペーンを実施する。「楽天スーパーSALE」の最大43倍の特典と合わせると、「楽天ポイント」の付与率が通常の最大52倍になるということだ（獲得上限ポイント数は3,000ポイント）。
楽天ポイント最大20倍の対象製品および割引額は以下のとおり。
- 11,000円割引：iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro
- 9,000円割引：iPhone 12 mini 64GB
- 8,000円割引：iPhone 12 mini 128GB
- 6,000円割引：iPhone 12 64GB
- 5,000円割引：iPhone 12 mini 256GB、AirPods Pro（ワイヤレス充電ケース付き）、AirPods（ワイヤレス充電ケース付き）
- 4,000円割引：iPhone 12 128GB
- 3,000円割引：iPhone 12 256GB、AirPods（第3世代）、AirPods（充電ケース付き）、AirTag、AirTag4個入り
Android搭載製品の割引価格は以下のとおり。
- AQUOS zero6：69,800円→62,820円
- AQUOS sense4 lite：25,001円→22,500円
- AQUOS sense4 plus：43,800円→39,420円
- AQUOS sense3 plus：37,980円→34,182円
- OPPO Reno5 A：42,980円→38,682円
- Xperia 10 III Lite：46,800円→42,120円
- Rakuten BIG s：50,980円→45,882円
- OPPO Band Style:4,480円→2,240円