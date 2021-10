アイ・オー・データ機器は10月13日、2つの映像を同時に取り込めるデュアルHDMIキャプチャー「GV-LSU200」を発表した。11月下旬より発売する。価格は29,260円。

スイッチャー機能と合成機能を搭載するHDMIキャプチャー。映したい映像ソースと配信用PCの間に接続し、2つの映像を合成した画面を作成できる。スイッチャー機能では、小窓を表示するピクチャーインピクチャー、2つの映像を同じ大きさで表示するピクチャーバイピクチャーなどに対応。11種類を超える画面構成が可能。音声はHDMI×2系統に加えてマイクをつなげられるので、3系統入力となる。

「クロマキー合成機能」に対応しており、グリーンバックを利用して映像の背景に別の映像を合成可能。グリーンバック以外の背景色を利用したい人のために、ChromaKey設定アプリ「GV-LSU200 Util」をダウンロード提供する。

USB Type-Cポートは、PC接続用とDC IN用の2基を装備。電源はUSBバスパワーでUSB PDにも対応する。USB Type-Cケーブル経由で使えば、本機を使いながらノートPCの充電も可能。映像入力インタフェースはHDMI×2、HDMI出力×1基も備える。

HDMI入力を2基備える

USB Type-Cポートは、PC接続用とDC IN用の2基備える

本体は、専用ドライバー不要でWebカメラとして認識され、多くのWeb会議アプリに対応する。動作確認済みソフトは、Teams for Windows、Teams for Mac、Zoom for Windows、Zoom for Mac、OBS Studio for Windows、OBS Studio for Mac。本体サイズは約W135×D64×H18mm、重さは約180g。対応OSはWindows 10、mac OS 10.14以降、Chrome OS。