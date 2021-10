スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「『Harmony with You』~響子&由香~」を開催している。

『D4DJ Groovy Mix』

イベント「『Harmony with You』~響子&由香~」は10月16日20:59まで開催。また、イベントに合わせ「山手響子」「笹子・ジェニファー・由香」の2人が登場するガチャも同時開催されている。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.