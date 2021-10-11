サードウェーブは、「raytrek秋の感謝祭2021」を開催中だ。キャンペーン期間は、通販が2021年10月8日から2021年10月28日23時59分まで、店舗が2021年10月8日から2021年10月28日閉店まで。
キャンペーンでは、「秋の感謝祭2021特別モデル」として、Intel Core i7-11700 / GeForce GTX 1650 / 16GBメモリ / 500GB NVMe SSDの「raytrek MX 秋の感謝祭2021特別モデル」（124,980）と、Intel Core i7-11700F / GeForce RTX 3060 / 16GBメモリ / 500GB NVMe SSDの「raytrek XV 秋の感謝祭2021特別モデル」（165,980）の2機種を用意する。販売期間はキャンペーン期間と同じ。
また、期間中にraytrekシリーズのデスプトップ、ノートの各PCを購入し、応募したドスパラ会員の中から抽選で賞品をプレゼント。抽選が外れた場合でも、ダブルチャンスとしてドスパラポイント1,000円分が抽選で100名に当たる。中古・アウトレット品・raytrektabはキャンペーン対象外だ。注意事項はキャンペーンページを参照。賞品と当選者数は以下の通り。
ペイントアプリコース：5名
CLIP STUDIO PAINT PRO ２デバイス １年版+CLIP STUDIO TABMATE
illustコース：5名
Wacom Intuos small ブラック (CTL-4100WL/K0)
Photoコース：10名
SanDisk SDXCカード 128GB Extreme Pro UHS-I U3 V30対応
Movieコース：2名
Blackmagic Design DaVinci Resolve Speed Editor
DTMコース：5名
YAMAHA AG03 (ウェブキャスティングミキサー)
relaxコース：2名
バルミューダ The Speaker（ワイヤレススピーカー）
futureコース：2名
BRAIN MAGIC Orbital 2(左手用デバイス)
ダブルチャンス枠：100名
ドスパラポイント 1,000円分