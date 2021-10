スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』の1周年記念特設サイトが公開された。

『D4DJ Groovy Mix』が10月25日に1周年を迎えることを記念し、1周年記念特設サイトが公開された。そして、『D4DJ』プロジェクトの軌跡を振り返る「D4DJ プロジェクト memorial movie」が後悔。映像には、アニメ、ライブ、ゲームなどはもちろん「ディグラーの皆さんと「D4DJ」とのエピソード】や【1周年カードイラスト 愛本りんく」が登場する。

そのほか、6ユニットの第2章のユニットストーリーと描き下ろし楽曲を実装することが決定。そして、大型アップデートとして、新機能「フロアチャレンジ」「衣装変更」が追加される。

