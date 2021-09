現在事前登録受付中のスマホ向けゲームアプリ『ディーサイドトロイメライ』より「ディーサイドトロイメライ ゲーム配信直前!発表会」が9月23日に開催された。

本発表会では、『ディーサイドトロイメライ』の配信開始日が9月30日に決定したことが発表。前日の29日より事前DLがスタートする。現在、事前登録を受付中。実施中の事前登録キャンペーンは、最大で★4アストラルレコード確定ガチャチケット1枚+ガチャ10回分のクリスタルがもらえるキャンペーンとなっている。

また、メインストーリー第3章に登場する由良島のご当地アイドル「YU☆Lovers」メンバーのキャラクタービジュアル&キャストが公開された。時待めぐみのCVを担当するのはコスプレイヤーのえなこ。今回、えなこから「今までも何度か声のお仕事をさせて頂いたことはあったのですが、こんなにワード数が多いのは初めてで、私で大丈夫だろうか……? と、少し不安に思いながらもアフレコに臨まさせて頂いたのですが、なんとか無事にOKテイクを頂く事が出来ました! 今までにないような挑戦的な演技もあるので、是非ゲームをプレイして、めぐみちゃんを見て頂ければ嬉しいです!」とコメントが送られた。

さらに、配信開始を記念して、「スタートダッシュログインボーナス」が開催。7日間合計で10回邂逅(ガチャ)1回分のクリスタルやノッカーアップ確定邂逅(ガチャ)チケットが手に入るログインボーナスとなっている。

そして、DMM GAMES版の配信が決定。配信は2022年初旬を予定しているとのこと。そのほか。現在放送中のTVアニメ版の再放送が決定。10月15日発売の『ヴァイスシュヴァルツ』よりトライアルデッキ+(プラス)「D_CIDE TRAUMEREI」にアプリ内で使えるシリアルコードの封入が発表された。

