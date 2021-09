ドイツのLAMYと日本のネオラボは、デジタルペン&デジタルノートでコラボレーション。10月1日に「LAMY safari all black ncode」を発売する。

LAMY safari all black ncode

ベースとなっているのは、ネオラボの「Neo smartpen」と「DIGITAL NOTEBOOK」だ。専用ペン、専用ノート各種、専用スマホアプリ「NEO STUDIO」(iOS用・Android用)を使うことで、手書きの文字や図などをリアルタイムでデジタル化して保存できる。

今回の「LAMY safari all black ncode」は、上記のNeo smartpenとして機能。LAMYの筆記用具は世界中で人気だが、定番の「LAMY safari」シリーズの一員として登場する。合わせて、専用ノート「LAMY digital paper notebook」もラインナップ。

価格は、LAMY safari all black ncodeとLAMY digital paper notebookのセットが22,900円、LAMY safari all black ncode単品が18,900円、LAMY digital paper notebookが3,540円。また、ネオラボが販売している専用ノート各種も、LAMY safari all black ncodeと組み合わせて使える。