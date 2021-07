スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ『「未来の私へ」~美夢&みいこ~』が開催中。

現在、新形式のイベント『「未来の私へ」~美夢&みいこ~』が開催中。本イベントは、Lyrical Lilyより桜田美夢と竹下みいこの関係にクローズアップしたシナリオ。SLOTイベント『 「未来の私へ」~美夢&みいこ~』は、「ライブ」をプレイすることで獲得できる「SLOTメダル」を使って「SLOT」に挑戦しつつ、イベントPtを集めてランキングを競うイベントとなっている。

また、「桜田美夢」「竹下みいこ」の2人が登場するガチャも同時開催。本カードを獲得した上で、親密度を100以上にすることでオリジナルエピソードを読むことができる。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.