スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』に300曲目の隠し楽曲(Easter Egg)が追加された。

『D4DJ Groovy Mix』に300曲目の楽曲が実装。本楽曲は隠し楽曲(Easter Egg)として実装されており、グルミクのホーム画面から『ライブ』→『メドレーライブ(選曲)』で特定の4曲を選択して決定を押すことで解放できる。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.