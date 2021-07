スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にカバー曲「Rage on」が追加された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』では現在、イベントト「Rage on -緋く染まる一瞬へ-」が開催中。イベント開始に合わせ、GYROAXIAによるカバー曲「Rage on」が追加された。7月27日14:59まで先行プレイ可能となっている。

