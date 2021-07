スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「夜天に華咲く、永遠の夢」が開催されている。

メドレーイベント「夜天に華咲く、永遠の夢」は、期間限定の「マルチメドレーライブ」「課題曲メドレーライブ」や通常の「ライブ」をプレイし、イベントPtを集めてランキングを競うイベント。「マルチメドレーライブ」などをプレイして専用アイテム「挑戦券」を集めることで、「課題曲メドレーライブ」に挑戦可能になる。「課題曲メドレーライブ」では大量のイベントPtやアイテムを獲得できるとともに、3種類ある「課題曲メドレー」それぞれにハイスコアランキングが存在し、高いスコアを出したプレイヤーには限定の称号が贈られる。

また、「イベント交換所」では、イベント専用アイテム「メドレーメダル」を「★3[Night Sky Glory] 出雲咲姫」、「ダイヤ」、「EXPチケット(プラチナ)」「クリスタル」などの豪華賞品と交換でき「夏祭り」をモチーフとした特別な「クラブアイテム」も登場する。「メドレーメダル」はイベント開催期間中ライブ、ログインキャンペーン、ミッションなどの報酬で入手可能。開催期間は7月14日20:59まで。

なお、「夜天に華咲く、永遠の夢」ガチャでは「新島衣舞紀」「福島ノア」「花巻乙和」の3人が登場する。開催期間は7月15日23:59まで。

