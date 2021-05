ウエスタンデジタルは5月27日、クリエイターを始めとする製作者に向けた新ブランド「サンディスクプロフェッショナル」を発表した。高速なストレージやカードリーダー、ドッキングステーションなどさまざまな製品を用意する。

製品発表会「Flash Perspectives」の中で明らかになった新製品群。個々の製品についての紹介はなかったものの、堅牢で高速なCFexpressカード「PRO-CINEMA CFexpress VPG 400」、あらゆるメディアに対応するというリーダー「PRO-READERシリーズ」、4ベイを備えるドッキングステーション「PRO-DOCK 4」、外付けストレージ「G-DRIVE ArmorLock Encrypted NVMe SSD」などをラインナップする。

特設ページがオープンしており、製品のイメージを確認できる。なお、国内発売は今年夏以降となる見込み。

Introducing SanDisk Professional - Premium, pro-grade storage solutions to empower the possible