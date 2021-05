スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント「Princess in Fairy tale」が開催中。

『D4DJ Groovy Mix』

ポーカーイベント「Princess in Fairy tale」は、「ライブ」をプレイすることでめくられていくカードで「ポーカー」をしてコインを獲得しつつ、イベントPtを集めてランキングを競うイベント。イベントPt達成報酬では「★3[深夜零時のシンデレラ] 春日春奈」が登場する。さらに、おとぎ話をモチーフにした、特別な「クラブアイテム」も登場。開催期間は5月26日20:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.