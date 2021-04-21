オンキヨーホームエンターテイメントは4月20日、iPhone用の多機能ゲーミングパッド「Backbone One」を発表した。iPhoneを挟み込むように搭載するデバイスで、Lightning端子経由で接続する。価格は12,980円。4月20日より台数限定で先行予約を開始する。商品到着は4月下旬ごろ。

Backbone Oneは、iPhoneに装着して使用するゲームコントローラー。米国では2020年に登場した。iPhoneを挟み込むようにしてLightning端子で接続、専用のアプリを起動して使用する。充電用Lightingポートを備えるので、iPhoneを充電しながらのゲームプレイも可能。

下部にはLightning端子やヘッドホン端子を搭載する

アームは伸縮するので、コンパクトなiPhone SE（第1世代）からiPhone 12 Pro Maxなどの大画面モデルまで使える

キャプチャボタンを備え、ゲームプレイを記録してSNSなどへのアップロードに対応。ほかにも、ボイスチャットや通知機能なども備える。ジョイスティック部はクリック可能で、ホール効果センサーベースを備えたアナログトリガーボタンも装備。対応ゲームは、Minecraft、Asphalt 9：Legends、Call of Dutyなどの人気ゲームのほか、Apple Arcadeで配信されているゲームの多くで利用できる。

本体サイズはW257.6×D32.6×H93.9mm、重さは138g。対応機種は、iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 mini / iPhone 12 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 / iPhone SE（第1世代） / iPhone SE（第2世代）/ iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone 6s / iPhone 6s Plus。対応OSはiOS 13以降。