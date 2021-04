富士フイルムビジネスイノベーションは12日、DocuWorksとCRM/SFAや電子サインサービスなどを連携させる「DocuWorks Cloud Connectorシリーズ」の販売を開始した。

セールスフォース・ドットコムのSalesforceやサイボウズのkintoneとの連携(「DocuWorks Cloud Connector for Salesforce」/「DocuWorks Cloud Connector for kintone」)では、顧客情報をもとに帳票等の自動作成が行えるようになり、電子サインサービスとの連携(「DocuWorks Cloud Connector for Adobe Sign」/「DocuWorks Cloud Connector for DocuSign」/「DocuWorks Cloud Connector for CloudSign」)では社内文書の押印申請から契約締結などのプロセスがDocuWorks上で完結、デジタル文書を起点にしたフロー改善を推し進めることが可能になる。ドキュメントハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks」は国内外で累計777万ライセンスを誇り、業務上の文書作成・管理から承認依頼フローなど紙文書のデジタル化による効率化を支援する。