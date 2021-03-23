Adobeは3月22日(米国時間)、「Adobe Security Bulletin - Security updates available for Adobe ColdFusion | APSB21-16」において、Adobe ColdFusionに緊急の脆弱性が存在すると伝えた。この脆弱性を悪用されると、任意のコードを実行される危険性があるとされており注意が必要。
脆弱性が存在するプロダクトおよびバージョンは次のとおり。
- Adobe ColdFusion 2016 Update 16およびこれよりも前のバージョン
- Adobe ColdFusion 2018 Update 10およびこれよりも前のバージョン
- Adobe ColdFusion 2021 version 2021.0.0.323925
脆弱性が修正されたプロダクトおよびバージョンは次のとおり。
- Adobe ColdFusion 2016 Update 17
- Adobe ColdFusion 2018 Update 11
- Adobe ColdFusion 2021 Update 1
脆弱性は深刻度が緊急（Critical）に分類されており注意が必要。該当するプロダクトを使用している場合には迅速に修正されたバージョンへアップデートすることが望まれる。