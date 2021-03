スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』でゲーム内イベント「約束Diamond」を開催しカバー曲「くちづけDiamond」が登場した。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』では現在イベント「約束Diamond」を開催。本イベントには累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【お土産】早坂絋平」、★2メンバー「【お返し】七星 蓮」を仲間にすることができる。開催期間は3月17日14:59まで。そして、イベント開始にあわせArgonavisによるカバー楽曲、「くちづけDiamond」を追加。先行プレイ可能期間終了後に対象楽曲をプレイする際は、楽曲チケットを使用して対象楽曲を入手する必要がある。

さらに、イベントに合わせ、「約束Diamondスカウト」を開催中。本スカウトでは、★4メンバー「【想いを込めて】桔梗凛生」と「【リーダーの責任】五稜結人」、★3メンバー「【白い宝石】椿 大和を仲間にすることができる。開催期間は3月2日14:59まで。

また、現在、「約束Diamondログインボーナス」を実施中。本ログインボーナスでは、7日目までで最大300個の「ナビストーン」を獲得できるほか、「ブーストドリンク」や「練習ブック」を手に入れることができる。そのほか「ホワイトデーキャンペーン」を実施中。14日間で最大1,100個の「ナビストーン」が入手できる「ホワイトデー記念ログインボーナス」と、期間限定のクエストをクリアすることで最大400個の「ナビストーン」などを獲得可能な「ホワイトデー記念ミッション」を開催している。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.