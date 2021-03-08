GIGABYTEは3月8日、Intel Z590チップセット、およびIntel B560チップセットを搭載するマザーボード（2モデル）を発表した。3月12日から発売する。
Z590 AORUS ULTRA
Intel Z590チップセットのATXゲーミングマザーボード。価格はオープン、店頭予想価格は44,000円前後（税込）。
AORUSシリーズの最新モデルとなり、16+1フェーズの電源回路やサーマルガード付属の3連 M.2スロットなどを備える。有線LANのコントローラとしてIntel 2.5GbE LANチップを搭載し、高速データ通信をサポート。
|■主な仕様
|ソケット
|Socket LGA1200
|チップセット
|Intel Z590
|メモリ
|DDR4-5400（OC）×4（最大128GB）
|拡張スロット
|PCI Express x16×1、PCI Express（4.0）x8×1、PCI Express（3.0）x4×1
|ストレージ
|M.2（PCIe 4.0）x4×1、M.2（PCIe 3.0）×1、M.2（PCIe 3.0 / SATA）×1、SATA 6Gbps×6
|ネットワーク
|2.5GbE×1、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN、Bluetooth 5.1
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.2 Type-C Gen2×1、USB 3.2 Type-A Gen2×4、USB 3.2 Gen1×4、USB 2.0×4、DisplayPort×1など
|発売日
|3月12日
|店頭予想価格
|44,000円（税込）
B560M DS3H AC
Intel B560チップセットのマイクロATXマザーボード。価格はオープン、店頭予想価格は14,000円前後。6+2フェーズの電源回路や、PCIe 4.0対応の2連 M.2スロットなどを装備。バックパネル構成がシンプルな高コスパモデルながら、無線LAN機能を搭載している。
|■主な仕様
|ソケット
|Socket LGA1200
|チップセット
|Intel B560
|メモリ
|DDR4-3200×4（デュアルチャネル対応、最大128GB）
|拡張スロット
|PCI Express（4.0）x16×1、PCI Express（3.0）x1×3
|ストレージ
|M.2（PCIe 4.0）x4×1、M.2（PCIe 3.0）×1、SATA 6Gbps×6
|ネットワーク
|Gigabit Ethernet有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n無線LAN、Bluetooth 4.2
|フォームファクタ
|マイクロATX
|そのほか
|USB 3.2 Type-C Gen1×1、USB 3.2 Gen1×3、USB 2.0×2、PS/2×1、HDMI×1、DisplayPort×1など
|発売日
|3月12日
|店頭予想価格
|14,000円（税込）