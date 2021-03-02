Dynabookは3月2日、第11世代Intel Coreプロセッサを搭載した15.6型ビジネスノートPC「dynabook B55/HS」や、13.3型のスタンダードモバイルPC「dynabook S73」を含む14機種を法人向けに発表した。同日から受注を開始する。標準価格は税別198,000円から。

  • dynabook B55/HS

発表された14機種は、いずれも働き方改革のサポートを図るPC群。13機種はノートPCだが、1機種（dynaDesk DT100/S）のみデスクトップPCとなる。

dynabook B55/HSおよびB45/HSは、第11世代Intel CoreプロセッサやWindows Hello、Wi-Fi 6などを搭載した15.6型ノートPC。USBの最新規格USB4に準拠したUSB Type-Cコネクタを装備し、最大20Gbpsのデータ転送や電源供給、外部ディスプレイへの4K出力などをサポートする。

  • dynabook S73/HS

また、13.3型のdynabook S73/HSも、第11世代Intel Coreプロセッサを搭載。大容量バッテリー搭載時で約18.5時間のバッテリー駆動を搭載しながら、約1.099kgの重さに抑えたモデルだ。OSは標準でWindows 10 Proを搭載。アメリカ国防総省制定MIL規格に準拠したテストを行う予定で、堅牢性にも配慮する。

発表された機種の一覧は下記の通り。

製品名 標準価格（税別）
dynabook BJ75/FS 391,800円～
dynabook BJ65/FS 326,800円～
dynabook B55/HS 334,800円～
dynabook B45/HS 259,000円～
dynabook S73/HS 290,000円～
dynabook V83/HS 377,300円～
dynabook G83/HS 340,000円～
dynabook U63/FS 389,800円～
dynabook P55/FS 335,000円～
dynabook B75/ES 378,800円～
dynabook B65/ES 313,800円～
dynabook B55/ES 332,800円～
dynabook B45/ES 257,000円～
dynaDesk DT100/S 198,000円～