Dynabookは3月2日、第11世代Intel Coreプロセッサを搭載した15.6型ビジネスノートPC「dynabook B55/HS」や、13.3型のスタンダードモバイルPC「dynabook S73」を含む14機種を法人向けに発表した。同日から受注を開始する。標準価格は税別198,000円から。
発表された14機種は、いずれも働き方改革のサポートを図るPC群。13機種はノートPCだが、1機種（dynaDesk DT100/S）のみデスクトップPCとなる。
dynabook B55/HSおよびB45/HSは、第11世代Intel CoreプロセッサやWindows Hello、Wi-Fi 6などを搭載した15.6型ノートPC。USBの最新規格USB4に準拠したUSB Type-Cコネクタを装備し、最大20Gbpsのデータ転送や電源供給、外部ディスプレイへの4K出力などをサポートする。
また、13.3型のdynabook S73/HSも、第11世代Intel Coreプロセッサを搭載。大容量バッテリー搭載時で約18.5時間のバッテリー駆動を搭載しながら、約1.099kgの重さに抑えたモデルだ。OSは標準でWindows 10 Proを搭載。アメリカ国防総省制定MIL規格に準拠したテストを行う予定で、堅牢性にも配慮する。
発表された機種の一覧は下記の通り。
|製品名
|標準価格（税別）
|dynabook BJ75/FS
|391,800円～
|dynabook BJ65/FS
|326,800円～
|dynabook B55/HS
|334,800円～
|dynabook B45/HS
|259,000円～
|dynabook S73/HS
|290,000円～
|dynabook V83/HS
|377,300円～
|dynabook G83/HS
|340,000円～
|dynabook U63/FS
|389,800円～
|dynabook P55/FS
|335,000円～
|dynabook B75/ES
|378,800円～
|dynabook B65/ES
|313,800円～
|dynabook B55/ES
|332,800円～
|dynabook B45/ES
|257,000円～
|dynaDesk DT100/S
|198,000円～