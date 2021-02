スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』でゲーム内イベント「俺たち風神RIZING!」が開催中。

イベント「俺たち風神RIZING!」では、累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【駄菓子の不思議】椿 大和」、★2メンバー「【懐かしい味】的場航海」を仲間にすることができる。開催期間は2月26日14:59まで。

また、イベント開始に合わせ、風神RIZING!によるカバー楽曲、『情熱の薔薇』を追加。そして、「俺たち風神RIZING!スカウト」を開催中。本スカウトでは、★4メンバー「【はなまる商店】神ノ島風太」と「【優先順位】早坂絋平」、★3メンバー「【駄菓子屋】若草あおい」と「【店番】五島 岬」を仲間にすることができる。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.