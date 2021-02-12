KDDIのau Online Shopにて、2月12日から「au Online Shop クリアランスセール2021春」が始まった。対象のスマートフォンを割安に購入できる。期間は2021年3月15日18時まで。

AQUOS sense3 plus サウンド SHV46

HUAWEI P30 lite Premium HWV33

ZTE a1 ZTG01

対象の端末と割引き額（税込）は以下の通り。

■AQUOS sense3 plus サウンド SHV46

・22,000円割引き（新規・機種変更・他社からの乗り換え）

■HUAWEI P30 lite Premium HWV33

・16,500円割引き（新規・機種変更）

・22,000円割引き（他社からの乗り換え）

■ZTE a1 ZTG01

・18,700円割引き（新規）

・13,200円割引き（機種変更）

・22,000円割引き（他社からの乗り換え）

HUAWEI P30 lite Premium HWV33とZTE a1 ZTG01の22,000円割引き（他社からの乗り換え）は、今回のクリアランスセール2021春ではなく、「au Online Shop お得割」を適用した場合の割引き額。

詳細は「au Online Shop クリアランスセール2021春」のWebページ、および「au Online Shop お得割」のWebページを参照のこと。「au Online Shop お得割」では、iPhone 12シリーズなど多くの端末が割引き対象になっている。