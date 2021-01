英Panasonicは現地時間1月8日、4K有機ELテレビの新フラグシップモデル「JZ2000」をCES 2021に先がけて発表した。新プロセッサで画質と音質を自動最適化するほか、HDMI 2.1対応で「ゲーマーにとって優れた選択肢」となることも訴求。65/55型の2モデルを用意し、2021年夏に発売予定だ。国内での発売はアナウンスされていない。

Coming Summer 2021!



See it all, feel it all. Time to experience true immersion with the new JZ2000.



Our newest flagship model is the ultimate one-box powerhouse to truly immerse you in your viewing. https://t.co/jdFsG5jO85#PanasonicCES #CES2021 pic.twitter.com/hcNEVDfMhv