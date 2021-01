スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』にて限定キャラクターが多数登場する「アンコールガチャA」が開催中。

現在、昨年ゲーム内で実装された限定キャラクターが多数登場する新春記念「アンコールガチャA」が開催中。「アンコールガチャA」のラインナップは、ガブリエル、キャロライン、フィア、ミューズ、リコリス。開催期間は1月7日23:59まで。

また、貯金プラン「ビナン銀行」が開催。定期預金でビナン銀行にダイヤを預金すると、一定時間の経過後に元の額より多くなって戻ってくる。さらに、有償ダイヤを預け入れることで最大200%増量して運用される。どれほど増加されるかは運次第となっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED